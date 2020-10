Iñaki López muestra su cabreo tras lo que ha visto en la calle con las mascarillas

Cualquier ciudadano que haya paseado en los últimos días por cualquier lugar de España ha podido ver a personas que no llevan la mascarilla de forma adecuada por la calle.

Pero no todo el mundo tiene a bien adoptar estas medidas o, por lo menos, no las adoptan como hay que hacerlo. El presentador de laSexta Noche, Iñaki López, ha mostrado su cabreo en Twitter tras encontrarse en la calle con una situación que cada vez es más cotidiana.

Y no es un tema menor. No es exactamente lo mismo, pero el experto español José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, ya contó hace unos días en una entrevista el El País el “desastre” que supone que la gente se quite la mascarilla para hablar o para gritar.