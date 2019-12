Iñaki López pide perdón al público por lo que pasó en el plató de 'LaSexta Noche'

“Lo estáis minimizando, sí”, insistió Claver.

″¿Yo estoy blanqueando lo que hicieron? ¡Es que no te enteras! ¡Nena, no te enteras!”, espetó Sardá.

“Lo de ‘nena’ es un poco machista, ¿eh?”, aprovechó Eduardo Inda.

Comentario que cabreó del todo a Sardá, que se levantó de su asiento. ”¡No, no! ¡Y ella me está diciendo que justifico un golpe de Estado! ¿Y no le puedo decir nena?”.

“Vamos a calmarnos”, trataba de tranquilizar el presentador, mientras Inda insistía en el machismo de Sardá.