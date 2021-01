Iñaki López pide disculpas por lo que dijo en pleno directo en 'LaSexta Noche': "Me he venido arriba"

Iñaki López, presentador del programa LaSexta Noche de LaSexta, pidió ayer sábado disculpas por lo que dijo en pleno directo hablando sobre el coronavirus.

Más concretamente, sobre otra pandemia: la de la llamada gripe española de 1918.

Fue después de la entrevista que Verónica Sanz, copresentadora del programa, hizo al neurólogo Juan Fueyo, que ha publicado un libro titulado Viral en el que asegura que la del Covid no será la última pandemia y recordó la de principios de siglo XX.

Al retomar la tertulia, López dijo lo siguiente:

“Hablaba el doctor Fueyo de una nueva pandemia. Aquí también lo hemos hablado: esta no va a ser la única, vamos a tener futuras pandemias y alguna puede ser más grave. No sé si se llevará por delante o no la vida de 3.500 millones de humanos, como dice Fueyo, pero sí que es verdad que la gripe española en el 18 se llevó por delante a 500 millones de seres humanos”.