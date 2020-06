Iñaki López vive uno de los momentos más incómodos en 'LaSexta Noche': sus caras lo dicen todo

Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, vivió este sábado uno de los momentos más incómodos desde que presenta el programa a una empresaria que ha tenido que cerrar su tienda por la crisis del coronavirus.

Tras saludar a Ana, propietaria del local, López quiso hacer mención a su negocio pero sucedió lo que no se podía imaginar: “Bueno, Ana es propietaria de La Mosca Lola, una tienda de ropa en el barrio de Quintana...”.

“No, no, no, no, no”, interrumpió la entrevistada, dejando a López sin habla, con una mano en el rostro temeroso de lo que acababa de ocurrir.

“De La Mosca Lola no, jajaja”, corregía Ana, que se tomó con humor el error.