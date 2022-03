Iñaki Urdangarin responde así a cómo ha sido su paso por prisión

“Es lo que me mantuvo en gran medida bien, porque la práctica diaria era lo que me permitía estar bien. Tener una buena rutina de vida”, ha apuntado sobre esto. “Las instalaciones que yo tenía a mi disposición eran un polideportivo que tenía el centro, donde había algunas máquinas para hacer cardio y algunas pesas y colchonetas para poder hacer lo que quisiese y tenía un periodo de dos horas diariamente”, ha explicado.

El exdeportista también ha expresado su deseo de “voler a la gestión o al deporte en general”. “No escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea”, ha expresado el ex jugador de balonmano.