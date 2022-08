Galicia vuelve a arder: elevan a nivel 2 los incendios de Moaña y Ponteareas (Pontevedra)

Por el momento no se conocen las causas de su origen, pero su nube de humo es visible perfectamente visible desde Vigo, al otro lado de la ría. A las 17,00 horas, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ha explicado a Europa Press que se vivía una situación crítica, “con los vecinos apagando el fuego desde tierra” porque “todavía no llegaron los medios”. Asegura que no ha habido desalojos porque los habitantes trabajan en la zona, pero poco después la Xunta ha elevado el nivel de riesgo al 2 (el segundo más peligroso).