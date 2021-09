La Fiscalía cree que el incendio de Sierra Bermeja ha sido intencionado

Sin embargo, para el director de Extinción del Plan Infoca, Juan Sánchez, la lluvia, esa gran esperanza para este martes, “solo va a ayudar a que mejoren las condiciones” porque “desgraciadamente no va a apagar” el incendio, ya que la cantidad de agua que se espera en la zona no llega al suelo.

El frente sur del fuego está estabilizado, pero el resto están vivos, “algunos muy vivos”, como la zona oeste, donde se ha reactivado por los vientos de levante bastante fuertes que han obligado a los medios aéreos de ala fija a retirarse y que hará que el trabajo nocturno se concentre en ese área porque amenazaría a un diseminado del municipio de Casares. Así lo ha explicado el director de extinción, Alejandro García, que ha precisado que si en Genalguacil no hay un riesgo directo, sí se puede ver influido por una propagación de fuego de la zona oeste.

El lado este ha quedado cerrado, aunque no sellado al existir puntos calientes, pero no hay llamas por primera vez en cuatro días e intentarán rematar los trabajos en ese lugar esta martes. La parte norte está bastante bien y, aunque no apagada, no hay riesgo como para mantener a la población de ese ámbito fuera de casa.

Respecto al pinsapar de esta sierra, aún se mantienen puntos calientes, pero la actividad del fuego es “extremadamente reducida” y “con trabajos quirúrgicos” esperan cercar la zona tras verse afectado en una parte donde ese tipo de arboleda está mezclada con pinar.

Cambio climático

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que este incendio “es un buen ejemplo de que hay que luchar contra los orígenes y las causas del cambio climático” y ha abogado por mantener frente al fuego una “unidad de acción” entre las administraciones.

Varios profesores de la Universidad de Málaga han coincidido en que la creciente vegetación que muere a causa del cambio climático se convierte en material combustible y es una de las causas que dificulta la lucha contra este incendio.

A la complejidad orográfica y las condiciones meteorológicas del fuego se suman las secuelas del calentamiento global, ha asegurado a Efe el catedrático de Geografía Física de la Universidad malagueña José Damián Ruiz Sinoga, quien ha apuntado que se ha adelantado la marchitez de los suelos, y “si antes entraban en junio, ahora lo hacen en mayo”.

El director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, Enrique Salvo Tierra, ha dicho a Efe que muchas de las cenizas generadas “terminarán en el mar de Alborán” y ha resaltado el papel de los bosques, la arboleda y los matorrales de Sierra Bermeja consistente en “secuestrar CO2″. Por el contrario, el fuego ha hecho que se libere “en proporciones enormes” ese carbono, uno de los gases de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global, ha agregado Salvo Tierra.

El carácter de la geología, la fauna y flora que crece sobre el macizo de Sierra Bermeja era ”único a nivel mundial”, según ha declarado a Efe Javier Martos, coportavoz de la plataforma “Sierra Bermeja, Parque Natural”. Sierra Bermeja tiene unas montañas con altura media que supera los mil metros, destaca como el bastión más occidental de la Cordillera Bética y nexo entre las cordilleras del sur de Europa y el norte de África y su superficie supera las 30.000 hectáreas.