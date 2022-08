Descontrolado el incendio en el campo militar de El Teleno (León)

Se mantiene en el lugar un Equipo de Maquinaria Pesada IIFF (EMIF) perimetrando las áreas trabajadas. Por otra parte, los medios aéreos ya se han retirado del incendio de Igüeña, que ayer por la noche ya no presentaba llama.

Arde Galicia con tres fuegos activos

Tres incendios forestales en Porto do Son (A Coruña), Viana do Bolo y A Pobra de Trives (Ourense) continúan activos este lunes tras quemar 204 hectáreas, aunque el primero está controlado y los otros dos, estabilizados, informa la Consellería do Medio Rural.