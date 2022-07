El fuego que no cesa: España, consumida por los incendios en un lunes negro

Europa Press News via Getty Images

Que media España esté a merced del fuego este lunes no es una expresión hecha. A la caída de la noche, Galicia, Castilla y León y Cataluña enfrentan focos especialmente agresivos, pero otros territorios como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Madrid también sufren los efectos de una crisis climática y natural de, aún, incalculables consecuencias. El balance de daños, humanos y medioambientales no deja de acrecentarse hora tras hora.

Pero hay más, porque de acuerdo con Sanidad, en la primera semana de ola de calor han perdido la vida 510 personas por causas asociadas a las temperaturas extremas , la mayoría ancianos. Los cálculos no incluyen los últimos días, por lo que el balance de decesos aumentará.

Castilla y León: hasta cuatro focos de riesgo alto

La comunidad castellano y leonesa no deja de arder desde hace semanas. Al fuego declarado en Monsagro (Salamanca), fronterizo con el de Ladrillar (en Las Hurdes, Cáceres) y que sigue considerado como de gran peligrosidad, se ha sumado el de Losacio (Zamora), el más grave y que deja por ahora dos muertos. También tienen consideración 2, o riesgo alto, los de Cebreros y Herradón de Pinares (Ávila). La Junta reconoce 35 puntos activos. Y el desastre se suma al de Sierra de la Culebra, que hace un mes arrasó 25.000 hectáreas y aún colea .

Europa Press News via Getty Images

Solo en Losacio y alrededores, el daño se cifra en 11.000 hectáreas y subiendo, con al menos 11 heridos aparte de los dos fallecidos. Desde el domingo por la tarde se han desalojado 21 poblaciones cercanas, lo que supone que cerca de 4.000 vecinos no están en sus casas, a la espera de que el fuego indulte sus propiedades. La gravedad de lo que ocurre en la provincia zamorana ha obligado a suspender el servicio de trenes entre Madrid y Galicia desde primera hora de la tarde .

Galicia: el sur de Lugo y Ourense, puntos críticos

Europa Press News via Getty Images

En especial por lo que está ocurriendo al sur de Lugo, en Folgoso do Courel, donde según las autoridades el principal foco se acerca a las casas, con nivel 2 en la escala de riesgo (nivel alto). Ourense, en la frontera sur de Lugo, tampoco escapa, con la mira en Carballeda de Valdeorras, que ya deja 2.800 hectáreas devastadas y Vilariño de Conso, con 1.800 dañadas en el parque natural de O Invernadeiro.

Además, se contabilizan decenas de puntos activos, como en A Pobra do Brollón, Vilamor, Videferre (350 hectáreas) y San Cibrao (20 hectáreas) o Palas de Rei, parroquia de Ramil (375 hectáreas). Por detrás, hay innumerables pequeños focos con daños inferiores a las 100.

Cataluña: una previsión muy negativa en Vilomara

PAU BARRENA via Getty Images

Las ‘buenas’ noticias: Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha

Después de semanas como principal foco del país, el incendio de Las Hurdes ha quedado estabilizado, que no extinguido, con un rastro de más de 6.000 hectáreas consumidas. Según miembros de Cruz Roja, la mayor parte de los vecinos ya ha vuelto a casa y sus domicilios no se han visto afectados, salvo pequeños problemas por la ceniza y los cortes de luz durante varios días. Igualmente, el de Casas de Miravete está bajo control, mientras que el de Jerte no está aún bajo control pero sí evoluciona de forma positiva.