Incertidumbre y mucha tensión: tres españoles, a punto de quedarse atrapados en Madagascar por el coronavirus

“En mi caso estaba buscando este martes los monos y me llamó mi compañera diciéndome que tengo que volver al campamento, que me necesitan y que es urgente. Estaba con un compañero de EEUU y nos dijeron que teníamos que recoger todo, que habían llamado porque iban a cerrar fronteras y que nos teníamos que ir”, cuenta Bonilla también desde el aeropuerto, mientras hacía cola para conseguir el soñado billete.

La primatóloga afirma que directamente se planteó quedarse, pero el sistema sanitario del país y la situación de su familia decantaron la balanza para que regresara: “Podía estar más segura aquí (Madagascar), pero cada vez se van confirmando más casos y el seguro médico no lo cubre y el sistema sanitario de África es bastante deficiente. Además, en España está mi pareja y tengo familiares que podrían tenerlo”.

Eichelbaum y Martínez, que compraron los billetes a final del año pasado, tenían el viaje programado entre el seis y el 28 de marzo, tal y como cuentan a El HuffPost desde el aeropuerto de Antananarivo : “El virus en Europa estaba en Italia y empezaba a llegar a España, pero pasamos unos días antes en Barcelona y era todo normal, no había pánico ni recomendaciones ni nada”. El caso de Bonilla es diferente, ya que tenía que estar hasta septiembre trabajando como responsable en el parque natural de Ranomafana.

Rápidamente dejaron todo lo que estaban haciendo para desplazarse a la capital e intentar conseguir un vuelo con el que poder regresar a España. Ahí comenzaron unas jornadas de nervios, estrés, caos y tensión. Mucha tensión.

La pareja residente en Asturias afirma que tenía el vuelo de vuelta comprado con Air France, pero desde la aerolínea no les habían comunicado nada. “Nos decidimos a volver antes porque el cierre es hasta el 19 de abril, pero hay miedo de que se alargue. Entonces, en la web se decía que podíamos cambiar el billete de forma gratuita. Las opciones eran el 18 de marzo por 1.200 euros y el 19 de marzo por 205 euros. Lo que era gratis quedó en una falsa promesa, así que al final nos decantamos por el 19 porque era más barata y porque estábamos bastante lejos y no sabíamos si podíamos llegar a tiempo al del 18”, describe Martínez, que asegura que el viaje estaba yendo genial.

El itinerario de esta nueva ruta era de Antananarivo a Nairobi, de ahí a Amsterdam para llegar finalmente a Barcelona. El segundo vuelo, de la capital keniata a la holandesa lo hacían con KLM con la que tuvieron un nuevo problema.

“El 17 por la noche recibo dos mensajes. En el primero, de KLM, nos dicen que se ha cancelado el vuelo de Nairobi a Amsterdam y que nos buscaran una solución. A los 15 minutos llega el segundo, en el que nos confirman que es imposible encontrar una solución y que queda el vuelo cancelado”, afirma el médico. “Nos añaden que tenemos seis meses para cambiarlo. No es factible eso”, salta Martínez. A la valenciana, que tenía un vuelo para volverse con Air Mauritius, también se lo cancelaron.

Desde las aerolíneas nadie les decía nada. No obtenía una respuesta y el reloj seguía la cuenta atrás. Las horas iban cayendo y sus familiares, muy preocupados, intentaron hacer gestiones desde España y enviarles el dinero necesario para que vuelvan.

La pareja del norte de España se dirigió al consulado de España, donde se encontraba Nerea, que intenta darles una solución. “Nos dice que Air Austral sí que ofrece vuelos y que vayamos a comprarlo ahí. Sin embargo cuando hablamos con ellos nos cuentan que es muy difícil porque primero tienen que intentar recolocar a todos sus clientes con vuelos y hasta entonces no pueden hacer nada. No tenemos sitios... Air France sigue sin dar señales de vida y no se hacen cargo”, dice.