Incongruencias

“Ese precioso y necesario don del sentido común, que es el menos común de los sentidos.” (Ramón Gómez de la Serna)

El otro día me pedí un café con leche, un zumo de naranja y un pincho de tortilla para desayunar. Me cobraron dos euros ochenta o noventa; no llegaba a tres. Yo, que me adapto fácilmente a las cosas que nunca cambian y que puedo ser incongruente hasta el extremo de despotricar contra la rutina pero sentirme más seguro en ella, regresé a la misma cafetería al día siguiente con la intención de desayunar lo mismo. Sin embargo, una vez sentado en la barra, qué incongruencia, me di cuenta de que no me apetecía comer nada, así que pedí un café con leche y un zumo de naranja. Me cobraron tres euros y medio.

Sin más ánimo que entender el porqué, le pregunté al camarero que cómo era posible que ese desayuno, sin pincho de tortilla, costase más que el mismo desayuno con pincho de tortilla. Entendiendo a medias mi pregunta, me razonó que el motivo era porque el de la tortilla era “como un desayuno hecho; como un menú” y el otro, no; eran cosas sueltas y, por tanto, más caras. Asentí y hasta pude alcanzar a entender tan estúpido motivo, sin embargo me costó asimilar que un bar de barrio, de mi barrio, de La Rondilla, un bar de los de toda la vida, poco apto para vegetarianos, de esos que ahora tienen papeleras debajo de la barra para que no ensuciemos el suelo pero cuyos clientes de siempre tiramos a fallar, me costó asimilar que un bar así tuviera esas ofertas y promociones más dignas de un Papa John’s o cualquiera de esas cutreces prefabricadas.

Luego me puse a pensar en Bertrand Ndongo, el camerunés de Vox, un partido xenófobo. También pensé en el color blanco y en el color negro, los cuales no pueden ser colores, ya que uno es la presencia de todos y el otro, su ausencia. Una cosa me llevó a la otra y me acordé de John Locke, el filósofo que defendía el derecho natural de todos los seres humanos a la vida, a la libertad y a la propiedad pero que también era uno de los más sólidos inversores de la Royal African Company, una compañía de transporte y comercio de esclavos llevados desde África hacia las colonias británicas en la emergente trata negrera del XVII, además de contribuir personalmente a la formalización jurídica de la esclavitud en Carolina redactando la norma constitucional, ojo, sobre la base de la cual “todo hombre libre de Carolina debe tener absoluto poder y autoridad sobre sus esclavos negros cualquiera que sea la opinión y religión de estos”.