El candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos, Manuel Valls, y la de Barcelona en Comú, Ada Colau, protagonizaron un intenso debate en el Salvados (laSexta) de este domingo. Todo bajo la atenta mirada de Jordi Évole y en uno de los edificios más altos de la ciudad catalana.

Pero fue al principio, al responder a una pregunta sobre la vivienda y la regulación del alquiler, cuando el político de Ciudadanos renegó de su partido, algo que no pasó desapercibido entre los espectadores.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ A PARTIR DEL MINUTO 14)

“Yo no soy de ningún partido”, espetó Valls. Rápidamente, Colau le corrigió y le dijo que era de Ciudadanos. “Asumo mi programa, lidero una plataforma de gente independiente, no soy de un partido, aunque ellos me apoyan”, continuó dando su explicación el candidato naranja.