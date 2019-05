Incredulidad sin precedentes de Sandra Sabatés por el 'cante' en pleno directo de El Gran Wyoming

“Atención porque tenemos doblete: “Gooooooool... en el José Zorrilla de Valladolid y en Huesca... los reyes del trinki traka. ¿Dónde está el dinero, Sabatés? ¿Dónde está la pasta? ¡El oro no estaba en Moscú! ¡Apuesto a que van a llegar muy alto... pero eso sí, apuesto yo solo que como apostemos todos a la vez nos pillan como a ellos!”, ha ironizado Wyoming, con una pasión apabullante.

La trama de amaños de partidos en Primera y Segunda División, encabezada por el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo, ha servido de excusa para que el presentador de El Intermedio —de laSexta— El Gran Wyoming haya protagonizado uno de los momentos más hilarantes que se recuerdan en televisión: el ‘cante’ de un gol durante durante más de 20 segundos que ha provocado la incredulidad —y el cachondeo— de la copresentadora, Sandra Sabatés .

La escena protagonizada por el presentador de El Intermedio, enmarcada en su particular Chiringuito de Robones —“corrupción en estado puro, si parpadean se lo pierden o mejor dicho, si parpadean pierden la cartera”—, ha servido para explicar que los acusados en la operación Oikos están acusados de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

″¡Y tenemos el primer gol... de Raúl Bravo! ¡Jugón, supertrama de corrupción! ¡Qué equivocados hemos estado! Los galácticos del Madrid no eran ni Beckham, ni Figo, ni Zidane, ni Ronaldo... el verdadero galáctico era Raúuuuuuuul Bravo. Un jugador muy versátil. Se desenvuelve igual en la banda izquierda que ene la banda criminal”, ha bromeado.

“Además han sido detenidos el ex jugador del Valladolid Borja Fernández, Carlos Aranda, Íñigo López o el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa...“, ha explicado Sabatés, a lo que Wyoming ha añadido: ”¡Vaya plantilla, tienen hasta presidente! ¡El Dream Team del blanqueo! Y como hay tantos detenidos pueden montar hasta su propio equipo. No corren mucho pero no veas cómo fluyen los billetes de 500″.