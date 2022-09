Paseo por los incumplimientos del decreto de ahorro energético

Cinco grados por debajo de la ley

El ‘sí, pero no’ de los escaparates

Si algo se puede decir sobre la iluminación en el centro de Madrid a las 22 horas es que no es precisamente escasa. Pasearse pasadas las diez de la noche por Gran Vía, Callao o Sol no genera “ inseguridad ” –como argumentó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso –, ni aparentemente “ tristeza ” o “pobreza”, a juzgar por la vida nocturna de la ciudad un martes de septiembre. Y eso que, pese a la confusión y a algunas reticencias iniciales , el apagado de escaparates que decretó el Gobierno central se cumple, en general, por parte de la mayoría de establecimientos comerciales del centro de la capital.

A las diez de la noche es cuando comienza a aplicarse esta medida de ahorro energético, siempre y cuando no haya nadie trabajando en el interior de los locales. También a esa hora empieza cierta picaresca, y una sensación parecida a la que transmiten los populares memes del ‘yes, but’ [sí, pero] en redes. Así, mientras que muchos locales comerciales cumplen religiosamente la norma de apagar sus escaparates, los enormes anuncios luminosos de la céntrica plaza de Callao siguen encendidos como si nada (sobre ellos no hace mención el BOE).