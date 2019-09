Indigna en Twitter al compartir su conversación con el dueño de un restaurante

El usuario de Twitter @McarthurMum ha provocado la indignación de cientos de personas en esa red social al compartir la conversación que mantuvo con el dueño de un restaurante de Valencia al que quería mandar el currículum.

El tuitero vio una oferta de trabajo en el portal Job Today en el que se buscaba camarera para incorporación inmediata con experiencia mínima obligatoria de dos años. “NO se leerán mensajes de personas sin experiencia”, se avisaba.

Tras eso, se puso en contacto con el restaurante con este mensaje: “Buenas tardes, podría enviar o dejar mi currículum vitae a algún correo o dirección? Gracias. Un saludo!”.

La respuesta que se encontró no la esperaba en absoluto: ”¿Por qué no leéis el anuncio?”. El usuario replicó: ”¿Cómo?”. Y el restaurante se reafirmó: “Lo que oyes, no tienes experiencia y me haces perder el tiempo”.

El candidato subrayó que tiene ocho años de experiencia y advirtió: “Creo que no ha leído usted mi perfil bien. Dejaré esta captura en las valoraciones”.

El dueño del local todavía tuvo tiempo para responder: “Te crees que importa lo que tú pienses a la gente. Venga. jajjaja”.

Las capturas acumulan en menos de un día más de 1.800 retuits y 1.600 ‘me gusta’ y @McarthurMum ha tenido que aclarar que se equivocó en el mensaje que publicó junto a las imágenes y que el restaurante en cuestión se llama Matizes y todavía no ha abierto.