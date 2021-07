Indignación con Arcadi Espada por sus palabras sobre Simone Biles

“Después de mi actuación no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental, es lo más importante en el deporte ahora mismo. Hoy estuve sometida a mucho estrés. Ha sido una semana larga, un ciclo olímpico largo. Deberíamos estar ahí fuera disfrutando y no es el caso”, dijo ella misma.

Tras ello, Arcadi Espada ha dicho que “a esta chica no sabemos lo que le pasa”. “La salud mental es una salud más, pero es una salud que no es tan fácil de diagnosticar como si a esta muchacha se le hubiese roto un tendón o hubiera tenido un problema en la muñeca. Sabemos que dice que no sé qué, que no se encuentra bien, que la presión. Bueno, en fin, en realidad sabemos poco”, ha empezando asegurando el tertuliano.

“Tampoco hagamos ahora un... en fin, con los deportistas esto me parece siempre un poco anómalo. Los deportistas por algo son deportistas. Y una de las razones por la que son campeones es porque controlan perfectamente bien el estrés del número uno. El hecho de que en un momento determinado, cuando tú vas a tirar por un penalti... lo siento, hay millones de personas que están fijos en tu pie y eso o lo aguantas o no eres deportista”, ha reflexionado Espada.

“Estas exageraciones y estas hipérboles sobre el estrés y todas estas cosas... Sí, claro, pero no sé hasta qué punto los deportistas tienen la obligación de hacer eso. Porque para ser números uno tienen que superar esto. Porque si no a lo mejor estarían en la cola del paro, que da mucho estrés también sí”, ha zanjado.

Esas palabras han provocado reacciones como estas: