Indignación con este periodista de TVE por sus palabras sobre el caso de La Manada

Un ACCIDENTE❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓

Ahora resulta que los violadores no violan, sino que cometen “accidentes” no sabía yo que puedes cometer una violación por “accidente”. De lo se entera uno con 41 años.

Accidente...

Q parte de la sentencia del TSJ no ntiends