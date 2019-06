Indignación con 'la lata de Isabel Pantoja' en 'Supervivientes': "Nos toman por idiotas"

El pasado jueves estalló la bomba: Isabel Pantoja puso en un aprieto a la organización de Supervivientes (Telecinco) afirmando que “el doctor” le había dado una lata de chopped porque “necesitaba proteínas”.

El tema saltó porque Colate sospechaba que la cantante había robado la lata al grupo —cuando se llevaban bien le pidió que se la abriese— y Jorge Javier Vázquez afirmó en repetidas ocasiones que nadie de la organización, ni siquiera el médico, había dado comida a la tonadillera. Sin embargo, las excusas explicaciones tanto del presentador como de Pantoja no convencieron en absoluto a los espectadores.

Desde entonces, todas las secciones dedicadas al reality en los programas de Telecinco han intentado buscar un supuesto culpable entre los propios concursantes, asegurando que fue uno de ellos el que se la había dado (renunciando a ella, claro, y si algo que le ha quedado claro a la audiencia del programa después de tantos años, es que los concursantes pasan más hambre que Carpanta).

Este domingo, durante el debate presentado por Jordi González, la organización emitió un vídeo que, en teoría, iba a resolver todas las dudas sobre el tema de la lata. Al menos así se ha estado publicitando desde la gala del jueves.

“La secuencia íntegra del ‘caso de la lata’ donde se prueba que Isabel Pantoja no se la quitó al grupo”, anuncia el titular del vídeo difundido por Telecinco.

Puedes verlo aquí

El caso es que las imágenes emitidas por el programa no resuelven absolutamente nada. En ellas, solo se ve a Pantoja informando a Colate —de forma enigmática para que no se enteren el resto de sus compañeros— de que había una lata en su saco: “Sí, me la han dado allí”.

“Ahí están las cuatro, más....”, le comenta a su compañero entre dientes y continúa: “Lo que pasa es que... es la que yo he pedido”.

El vídeo, lejos de zanjar la cuestión, ha dejado en evidencia lo que muchos sospechaban. Que la organización da comida a la Pantoja. Aunque algunos continúan opinando que robó la lata a sus compañeros.