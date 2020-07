Indignación en Twitter con las respuestas que le dan personas con coronavirus a un enfermero: "Sin comentarios"

Otra persona a la que se le realiza PCR:

- Oye, ¿el resultado cuándo me lo dan, que me voy ahora al pueblo?

- Mire, señora, es que usted no puede salir, ya no de la Comunidad, sino de su casa hasta tener el resultado.

- Huy, sí, claro. Yo me voy a ir y si eso ya me aislo allí.