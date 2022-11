Indignación por la carta que la Comunidad de Madrid le ha enviado a una mujer tras la muerte de su madre

He recibido esta carta de @ComunidadMadrid . SE TE HA MUERTO TU MADRE, PERO LO QUE TE HAS AHORRAO DE IMPUESTOS. Ni elegancia tienen. Y duele cuando ves la sanidad desmantelada. Cuando a tu madre (a mi madre) 👇 pic.twitter.com/t5NppqysLQ

La última estancia de mi madre en el hospital, en la planta de paliativos del Clínico de Madrid, no hubiéramos podido pagarla de nuestro bolsillo. Esta carta, se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrao de impuestos, recuerda un cchiste de Gila: 👇

“Esta carta, se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrado de impuestos, recuerda un chiste de Gila: ‘Me habrán matao al hijo, pero lo que me he reído’. Solo que este va en serio y no tiene gracia. Daría todo por tener aquí a mi madre. No quiero rebajas de impuestos: quiero Sanidad. Y un gobierno (de Madrid) con dignidad”, ha asegurado.