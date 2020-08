Indignación generalizada por la humillación de dos jóvenes a una anciana en una residencia de Terrasa

Es uno de los vídeos que más está circulando por redes sociales en las últimas horas: dos jóvenes becarias de una residencia de Terrasa (Barcelona) humillan a una anciana.

En las imágenes, que ha publicado Cuatro al Día, se puede ver a las dos jóvenes mofándose de Elisa, una anciana que está postrada en una cama. La mujer no se inmuta mientras una de ella la insulta y le grita y la otra graba.

“No soy así, pero me saca de quicio”, dice una de ellas a cámara entre risas. ”¿Que no entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes? ¿Sabes qué? Si no te la quieres tomar no te la tomes”, le grita una de ellas a la anciana.

Una de las dos agresoras se ha borrado el perfil de Instagram y la otra ha asegurado que va a explicarlo todo en la misma red social.

El vídeo ha generado una ola de indignación pocas veces vista en redes sociales donde cientos de personas piden que se tomen medidas contra las dos jóvenes.