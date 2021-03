Indignación por las imágenes vistas frente al Cristo de Medinaceli en Madrid a tres días del 8M

A tres días del 8M, y con la orden dada por Delegación del Gobierno de no autorizar ninguna manifestación feminista, las colas de fieles para venerar la imagen del Cristo de Medinaceli de Madrid han generado oleadas de críticas.

El acto, tradicional del primer viernes de cada marzo se ha vuelto a hacer sin el besapié de la talla del cristo para cumplir con las recomendaciones sanitarias, pero esta medida no ha frenado la indignación popular por la asistencia de más de 200.000 personas (incluido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida).

Algunos fieles mostraban su resignación por no poder besar ni tocar la talla. “Hay que resignarse y hacer las cosas tal y como vienen. Con respeto, pero no miedo (al coronavirus). Mascarilla y guardando espacios. No podemos hacer otra cosa”, ha apuntado un fiel. Una mujer habitual a la cita desde hace 50 años se felicitaba por “lo rapidito” que había ido la cola. “No me ha llevado ni media hora. Se nota la diferencia este año”, ha indicado, en declaraciones recogidas por EFE.

Pero en las redes sociales los comentarios no han sido precisamente de satisfacción, como se puede leer en el hashtag Cristo de Medinaceli, que se ha convertido en trending topic en toda España. Las comparaciones con la prohibición de manifestarse el 8-M son constantes: