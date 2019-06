Indignación por lo ocurrido este domingo con 'Cuarto Milenio': "Me parece una vergüenza"

Mis noches de #CuartoMilenio se pueden resumir así:

-Ilusión de que empiece.

-Empieza

-Anuncio de 6min

-Ilusión de que empiece

-Empieza, me encanta

-Anuncios

-Anuncios

-Me da sueño

-Anuncios

Miro el reloj pensando que me levanto a las 6:30

Anuncios

Más sueño

Anuncios

Apago la TV.