Para qué servirán los indultos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pedro Sánchez y Trapero, en Barcelona

“Hay que intentarlo, aunque sea difícil”, reconoce un miembro socialista del Consejo de Ministros. En el Gobierno son conscientes de que es muy complicado, que esta cuestión no se resolverá a corto plazo, que llegar a algún tipo de salida puede tardar diez años o más. O nunca. Pero lo que cree Pedro Sánchez es que no se puede quedar de brazos cruzados. Lo ve como una obligación democrática.

Pedagogía, pedagogía, pedagogía. Esto también lo repiten constantemente en Moncloa y en Ferraz, con el partido dando su apoyo al presidente. El jefe del Ejecutivo lleva semanas ya desplegando la filosofía para aprobar esta medida de gracia, no piensa hacerlo con nocturnidad y alevosía como señalan desde la derecha. Lo hace con sus argumentos y recordando que se trata de una medida legal. Por eso se ha preparado un acto en el Liceu este lunes para explicar su propuesta ante la sociedad catalana.

Sánchez y los suyos saben que es una medida polémica, que muchos ciudadanos pueden no entender de primeras. Pero creen que se valorará mucho más a medio y largo plazo, como un paso para desatascar la situación. Aunque no se pueden comparar las situaciones, en La Moncloa recuerdan la negociación para el fin de ETA en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la derecha se echó a la calle contra el Gobierno socialista y ahora nadie discute lo que significó para el país.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Sánchez en el Círculo de Economía, en Barcelona

El miedo que se expande es si volverán a repetirlo los independentistas. Lo primero, los futuros indultados no ocupan ahora cargo público, por lo que no podrán hacer lo que aprobaron el 1-O, recuerdan en el PSOE. Y se han dado ya pasos hacia posiciones más pragmáticas, como señaló en su carta Oriol Junqueras rechazando la unilateralidad y apelando por intentar un referéndum pactado (algo que no aceptará el PSOE).

El independentismo acaba de inaugurar un nuevo Govern, pero esta vez con Esquerra a los mandos, por lo que se presupone un camino mucho más pragmático y menos activista que el de Quim Torra o Carles Puigdemont. Eso sí, desde sectores del PP recuerdan que también Soraya Sáenz de Santamaría se creyó a Oriol Junqueras y luego se encontró con el 1-O. Por ahora, Pere Aragonès está en esa línea menos radical y alejado de la unilateralidad. Pequeños pero importantes gestos: a pesar de no quedarse en la cena del Círculo de Economía, el presidente catalán se acercó a saludar al rey en el hotel W y charlaron brevemente.

Además, este gesto de los indultos también supone restar munición, según fuentes socialistas, al relato del independentismo de que España es como Turquía. Un mensaje de un país diferente al que pintan en Esquerra y, especialmente, en Junts y la CUP. Con otro que se está hilvanando estos días: también a Cataluña le va mejor económicamente de la mano de España. Acabar con ese “España nos roba”.