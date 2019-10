Inés Arrimadas está embarazada, según una exclusiva de Ana Rosa Quintana

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Inés Arrimadas, en la Diputación Permanente del Congreso el 30 de julio de 2019.

“Voy a dar una buena noticia”, anunció este martes Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

“Lo siento mucho. Yo sé que a lo mejor me adelanto un poco pero es que tengo la noticia, me la han dado y no puedo ocultársela a mis espectadores”, continuó diciendo la reina de la mañana antes de contar que Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, está embarazada.

“Yo creo que no le va a afectar mucho a la campaña”, comentó la comunicadora. “Lo siento, Inés, pero las noticias siempre llegan por sitios insospechados”, añadió. Puedes ver el momento íntegro aquí.