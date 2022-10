Inés Arrimadas hace suya esta polémica reflexión de Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'

El escritor habló de su propia experiencia y relató que repitió varias veces curso y hasta que lo llegaron a expulsar de un colegio por mal comportamiento “y no fue ninguna tragedia”: “Me busqué la vida, encontré mi camino y me fui normalizando”.

Para Reverte “todos no somos iguales”: “Hay niños inteligentes y niños que no lo son. Hay niños trabajadores y niños que no lo son. Tú no puedes tratar igual al niño brillante que puede ser quien haga mejor el mundo para los otros igual que al que se niega a estudiar o no tiene el talento suficiente”.