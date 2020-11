Arrimadas sorprende con su respuesta en 'LaSexta Noche' a las críticas de Albert Rivera: la cara de Iñaki López lo dice todo

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha sido entrevistada este sábado por Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, donde ha tenido que responder a las críticas que vertió el exlíder de su partido, Albert Rivera, sobre la deriva de la formación naranja.

“Uno puede ser laxo, pero tiene que tener dignidad. La dignidad en la vida, cuando la pierdes, no se recupera. Saben que yo no aguanto ni un minuto cosas en las que no creo y cuando veo lo que pasa... Menos mal que dimití, porque si yo tengo que aguantar todo esto tengo que ir escoltado pero frente a mis votantes”, dijo Rivera en un acto en Zaragoza.