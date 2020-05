Inés Ballester habla tras la "pesadilla": "Recuerdo que pensé cómo sería mi funeral"

La presentadora Inés Ballester ha sido una de las afectadas por el coronavirus, la enfermedad que ha acabado con la vida de 25.264 solo en España y que han tenido, al menos, 217.000 personas.

Ballester ha sido una de las afectadas y ha ingresada grave en el hospital. La periodista ha contado a El País cómo han sido esas tres semanas con la Covid-19 y cómo se encuentra ahora.

“Yo me fui encontrando no mal, fatal. Perdí las zapatillas y por no agacharme fui descalza. La pesadilla de ducharte con el gotero y el oxígeno. Todo era una montaña horrorosa de cosas que me sentía incapaz de hacer”, ha contado Ballester a Luz Sánchez-Mellado.

Después de estar ingresada, Ballester ha contado cómo se encuentra: “Los pulmones no están del todo bien. Hago yoga online, psicóloga online, tomo un vino con las amigas después de los aplausos online, todo online, con lo callejera y lo tocona que yo soy. Estoy rara”.

Ballester, que tuvo un cáncer de mama hace unos años, ha asegurado que pasar el virus ha sido peor que el cáncer: “Con el cáncer sabes que te puedes morir, pero no sentí dolor ni soledad y sí el calor de los míos y de muchas personas que lo han pasado. Tuve médicos que sabían lo que hacían y eso me daba seguridad y tranquilidad. Lo peor de este virus es la soledad”.

Sobre si “le vio las orejas al lobo”, Ballester ha contado que llegó a pensar cómo se sería su funeral”: “Quién iría, qué dirían, te lo juro. Pero también fantaseé con irnos las amigas a tomar un gin tonic a la casa de Ibiza de Cristina Almeida, que nos la ha ofrecido tantas veces. Es un proceso muy jodido de subidas y bajadas”.

Ahora, después de haber pasado lo peor, Ballester ha confesado que su deseo es que “acabe esta pesadilla”.