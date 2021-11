"Cuando le pides a un niño que imagine un científico nunca describe a una mujer”

“Según me contaba, en toda la facultad solo había seis mujeres”, apunta. Terminó la carrera pero no se dedicó a la investigación, sino a su marido e hijos, aunque más adelante sí pudo ser docente. Ahora su nieta es titular en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC) y el 23 de noviembre se subirá al escenario de los Premios Dial en Tenerife para recoger un premio dedicado a la todas las mujeres en la ciencia.

Parte de la recaudación obtenida a través de la venta de entradas se donará al IPNA-CSIC y ella, como única mujer en la dirección del centro representará “a todas las mujeres científicas del país”. “Siento que un trocito me corresponde pero lo siento como algo tremendo. Y ya era hora de que nos dieran un poquito de visibilidad”, asegura. Y más tras un año “nefasto” en el que los científicos han estado intentado “buscar solución” a la pandemia.

“Ahora además en Canarias tenemos el problema de la erupción; tenemos a muchos científicos desplegados que están haciendo todo lo posible por entender qué es lo que pasa, ver cuándo termina e intentar mitigar el problema de la ceniza y las afecciones que hay, no solo en los cultivos sino en la salud, y cómo afectará en el futuro”, añade.

Preguntada acerca de si hoy en día hay machismo en la ciencia, su respuesta es un “sí”: ”¿Yo lo he experimentado? No, pero sí te das cuenta a tu alrededor, ahora que hemos creado la comisión y que ya manejamos datos, de que existen diferencias. Te encuentras que los hombres tienen una actitud distinta y que se dan situaciones que vienen de siempre y hay que cambiar. Por ejemplo, en nuestro centro no ha habido nunca una directora”.