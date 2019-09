Inés Sabanés (Más Madrid), antes de la asamblea: "No venimos a dividir, venimos a sumar"

A su llegada al encuentro, la concejal en el Ayuntamiento de la capital Inés Sabanés ha declarado que este domingo habrá “una reflexión inicial” sobre dónde debe situarse Más Madrid ante el nuevo escenario electoral, y ha apuntado que la intención de la formación no es “dividir ni restar”, sino plantar cara al “riesgo grandísimo de abstención” en el electorado progresista. Más Madrid espera cerrar este domingo las “líneas” de su estrategia, para más tarde “ir construyendo la decisión con otros elementos”, a cuyo fin habrá “seguramente” una nueva asamblea el próximo miércoles. El concejal de Más Madrid Gabriel Ortega ha precisado que las decisiones que se tomen ahora se “trasladarán” a Errejón para que actúe en consecuencia. “Nos hubiera gustado no tener que estar hoy aquí, porque hubiéramos preferido que hubiera un acuerdo (...) que garantizara un Gobierno de progreso en nuestro país”, ha recalcado, por su parte, Sabanés.

La reunión no cuenta con la presencia del portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Íñigo Errejón, según apuntan desde el partido, para “garantizar un debate abierto y democrático entre la militancia, sin condicionantes”.

Más Madrid ha iniciado la asamblea extraordinaria de cargos públicos y militantes para debatir sobre el papel del partido en las elecciones generales del 10 de noviembre, en la cual, según han indicado a Efe fuentes de la formación, no es seguro que se decida definitivamente si presentarán una candidatura.

“Queremos formar parte de las soluciones ante el riesgo de que en nuestro país haya un gobierno apoyado en la extrema derecha. No se debería haber llegado a este punto: la repetición electoral “ @isabanes #MásMadridDecide pic.twitter.com/M1gvJVllCN

La edil ha dicho que no desea una campaña electoral “de culpas y de reproches, hablando de lo que pudo ser”, y que su único objetivo es que haya “un Gobierno de progreso y de izquierda”.



“En nuestro criterio, no es el riesgo la fragmentación, y menos en circunscripciones como Madrid que son absolutamente proporcionales”, ha subrayado Sabanés, quien no ha querido aclarar si Más Madrid, en el caso de concurrir a las elecciones, buscaría confluencias con otras formaciones progresistas para ampliar su alcance territorial.



Respecto a la posibilidad de que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena se incorpore a una hipotética candidatura, Sabanés ha recordado que “ya se ha expresado (negativamente) en ese sentido”, si bien confía en que “sin duda va a ayudar para la configuración de este proyecto”.



Ortega ha insistido en que, tras ver que “las dos principales fuerzas progresistas”, es decir, el PSOE y Unidas Podemos, “no han canalizado el mandato claro de las urnas” tras los comicios del 28 de abril, Más Madrid quiere “ensanchar el bloque progresista” y estimular la participación del electorado “frustrado”.



Según fuentes de Más Madrid, en torno a 500 personas, entre cargos públicos, militantes y simpatizantes, han asistido a la asamblea, abierta al público y que transcurre en el Centro Cultural Galileo de la capital.