La modelo Inés Sainz denuncia que fue despedida tras anunciar que tiene cáncer de mama

Inés Sainz, Miss España 1997, hizo público a finales de septiembre que tiene un cáncer de mama. Dos días después de hacerlo, como ha desvelado ahora, la empresa para la que trabajaba como directora de comunicación prescindió de ella.

“Claramente fue por el cáncer porque fue decirles que tenía que adelantar trabajo, porque me iba a coger una baja larga por mi cáncer de mama, y a los dos días despedirme”, ha explicado a ¡Hola!.

Según recoge el diario El País, se trata de “una pequeña compañía familiar de Bilbao” para la que llevaba trabajando dos años y medio y de la que en ningún momento ha dicho el nombre. “Le he estado dando muchas vueltas y mi madre me educó como señora, así que no diré la marca. Eso que ganan”, comentó Sainz, de 44 años, en uno de sus vídeos de Instagram.