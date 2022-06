Inesperado rifirrafe en Twitter entre Toñi Moreno y Susi Caramelo: "Qué desacertada estuviste"

“Mi madre me dice que en @canalsur es donde más guapa me sacan. Grandes las trabajadoras de maquillaje”, se puede leer en el tuit de Teresa Rodríguez en el que aparece junto a una maquilladora de la corporación.

A este mensaje ha respondido Toñi Moreno mencionando por sorpresa a la cómica Susi Caramelo: “Mira @Susi_Caramelo la mismita que decías que era una vieja de no sé cuántos años… mira que me gustas , pero qué desacertada estuviste”.

Susi Caramelo ha respondido a ese comentario: “Si te gusto me imagino que será por mi humor no por mis ensayos de filosofía, por lo que espero que entiendas que la palabra vieja no la utilicé peyorativamente sino en clave cómica. Lo que sí es desacertado es que se siga juzgando tanto al humor y a los cómicos”.