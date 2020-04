Infancia y juventud trans: cuestión de derechos

A menudo es necesario conectar con esa empatía que la mayoría de las veces no sentimos desde este lado y entendemos que aún queda pedagogía por hacer. Que aún partiendo de la base de que si te tienes a ti misma por una persona defensora de los derechos humanos, tu responsabilidad es informarte de lo que desconoces y no interpelar a los colectivos vulnerables para que, aún desde su cansancio y su dolor, sean quienes tienen que informar, educar y sensibilizar.

Pero seguiremos siendo generoses y reconociendo sobre todo la generosidad de las personas trans que siguen educando y transformando. Seguiremos explicando que no se trata de cuerpos equivocados, que no se trata de ningún trastorno o incongruencia, que no sea trata de una cuestión homogénea de personas trans deseando tener un cuerpo distinto al que tienen. Que cada vivencia trans es única y legítima, igual que cada vivencia cis. Que se trata de una parte integrante de la sociedad. Minoritaria, sí. Pero enriquecedora, diversa, tan antigua como el resto de la humanidad (no se trata de algo nuevo y mucho menos de ninguna moda) que necesita, que exige que se la reconozca y que sus derechos sean garantizados.

Seguiremos educando. Seguiremos gritando. Seguiremos acompañando. Hasta que deje de ser necesario.