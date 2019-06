¿Puedes hacer algo por mejorar la calidad de tu semen?

No siempre ha sido así. Tradicionalmente se ha señalado a la mujer como la responsable de que una pareja en edad fértil no pueda tener descendencia aunque “eso ya ha pasado a la historia”.

“Cualquier intervención que evite las causas se presupone como un efecto positivo, pero es difícil ver en qué proporción afecta cada una”, insiste el director de la Fundación IVI. Se trata de seguir la lógica: si sabemos que algo nos perjudica y ese algo es evitable, evitémoslo.

Aunque esto no sea una garantía de fertilidad, acumula probabilidades de mejora y, sobre todo, trasciende del ámbito de la fertilidad. “Ahora, como los tratamientos de infertilidad han evolucionado, a las parejas nos les importa esto de la calidad seminal. Si no pueden tener un bebé, van a una clínica, le hacen un tratamiento y listo. Da igual que fumes o comas mal, te van a dar una solución. Lo interesante desde el punto de vista de la salud pública no es que exista esa alternativa sino los factores de prevención, qué podemos hacer antes de llegar al tratamiento: una vida saludable, no sedentarismo, evitar exposiciones a tóxicos y contaminantes, dieta saludable”, reflexiona Mendiola.