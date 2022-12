La inflación baja pero los precios suben, ¿por qué y hasta cuándo ocurrirá esto?

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

Algunos servicios, y sobre todo los alimentos, aún no se han subido al carro de las bajadas y llenar la cesta de la compra aún duele mucho . ¿Hasta cuándo estarán los huevos, el aceite, la leche, la carne o las verduras por las nubes? ¿Seguirá un café con leche costando 10 o 20 céntimos más que hace un año en la cafetería de la esquina?

¿Sufrimos una inflación de oferta o de demanda?

Existen dos tipos de inflaciones: la de oferta y la de demanda. No son excluyentes, y ambas suelen convivir, aunque en la actualidad, la subida vertiginosa que se ha vivido se debe a la primera. “La inflación de oferta viene motivada por un aumento de los costes de producción que se traslada al precio final del producto”, explica Hidalgo.

Las empresas, para no cerrar, tienen que “mantener márgenes y por eso suben los precios”, prosigue el profesor. La de demanda, en cambio, se produce cuando la capacidad de compra de las personas es más alta porque cuentan con más liquidez y se lanzan a comprar un producto concreto.

Por lo demás, la inflación de oferta, que es la que ha producido que los precios de los alimentos se disparen, se debe principalmente al aumento del precio de la energía, aunque no solo a eso. “La energía ha sido parte principal, pero también la propia guerra, que ha impedido la importación de alimentos, materias primas o fertilizantes que también venían de Ucrania y Rusia”, sostiene Hidalgo.

Pero, ¿va a bajar el pan?

El profesor advierte de que la conjunción de factores ha sido tan variada que es probable que si alguno de ellos permanece, las reducciones no sean tan grandes como podría desearse.

La histéresis: ¿Los precios pueden mantenerse altos?

Es posible que algunos precios no vuelvan inmediatamente a su nivel anterior, la dinámica general es que el proceso inflacionario escale rápidamente pero tarde más en retornar a su cauce, explica Hidalgo. Por contra, habrá algunos que no volverán a reducirse.

Son precios que normalmente después de subir se quedan parados, “quietos”: “Yo me he tomado un café esta mañana y he pagado diez céntimos más que hace medio año, sin embargo, el precio de la luz, que es la razón de esa subida, es un 50% más reducido que hace dos meses”.