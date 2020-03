Una 'influencer' española desvela que estuvo cuarentena por posible coronavirus

A post shared by Gala (@galagonzalez) on Mar 3, 2020 at 11:36am PST

“Una vez en el hospital (la sala en la que me mantuvieron parecía más una película de terror donde los médicos usaban trajes de plástico contra el ébola) me pusieron en cuarentena durante más de un día mientras realizaban todo tipo de pruebas para descubrir qué virus estaba realmente dentro de mí. Mentiría si dijera que no estaba asustada o molesta. Todo en lo que podía pensar era en cómo iba a explicar esto y la culpa que sentiría si hubiera puesto a alguien en riesgo”, reflexionó.

“Después de esperar en una sala de cuarentena con cero acceso al mundo exterior, otras 12 horas más tarde, finalmente recibí el visto bueno para el coronavirus, pero en cambio, obtuve un resultado positivo para su predecesor: gripe tipo A (la misma pandemia pero hace unos años). Me aconsejaron encarecidamente que no mostrara ninguna información públicamente para evitar propagar el pánico no deseado”, añadió.

González terminó su relato con una reflexión: “Lo que realmente me molesta es pensar que algunas personas pueden ser muy egoístas y, en lugar de tomarse un tiempo libre para recuperarse y proteger a otras, prefieren salir a espectáculos, fiestas y eventos (¡se llama FOMO!) sin pensar en los riesgos que están poniendo a otras. Por favor, piensa en los demás también 🙏️ 😷❣️”.