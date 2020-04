El reportero de 'Informativos Telecinco' explica a Piqueras su comentado momento con la temperatura en IFEMA

“El principal motivo ha sido que llevaba un rato con el foco de luz de la cámara en la cabeza y ha provocado que la temperatura de mi frente sea un poco más alta. Después de ese directo, he acudido al interior de IFEMA bien protegido donde me ha atendido un doctor que me ha comprobado con un termómetro digital que tenía 36,7 grados”, ha explicado en el vídeo.

Díaz también ha descrito que la máquina tiene un cierto margen y que durante la mañana han pasado personas a las que primero les ha saltado la alarma, se han retirado y han vuelto a pasar, esta segunda vez sin problemas. “Como hemos comentado, tiene cierto margen de error”, ha recordado.

Aunque Piqueras, el presentador del informativo de la noche, ha reconocido que le sorprendió ese momento, ha reiterado esa información y ha vuelto a conectar con el reportero para que pudiera explicara a la audiencia lo que le había sucedido horas antes.

“Lo primero decir que me he tomado la temperatura después en varias ocasiones y no ha llegado a esas cifras”, ha relatado. Además, ha entrevistado a un ingeniero de la empresa de la tecnología, para que aportara todavía más luz al hecho.

Este trabajador ha vuelto a tranquilizar a todos: “Puedes estar tranquilo, es un sistema tan sensible que es capaz de detectar esa variación de temperatura provocada por el calor que irradian sobre tu piel los propios focos de las cámaras. Pasados unos minutos lo hemos vuelto a comprobar y la temperatura es completamente correcta”.