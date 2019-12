Un país colgado de los abogados

El mutismo es absoluto y los republicanos se escudan a la “seriedad y discreción”. Mientras, el Gobierno espera que la demora del informe no afecte a las negociaciones con los republicanos para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Nunca un país se ha quedado tan colgado por unos abogados. La formación de Gobierno en España depende de que la Abogacía del Estado se moje por tercera vez sobre la inmunidad del líder independentista Oriol Junqueras, que cumple una condena de 13 años por sedición . Ese documento es la llave para que los 13 diputados de ERC se abstengan y Sánchez supere la investidura. O no.

Los jueces de Luxemburgo esgrimieron que Junqueras gozaba de inmunidad cuando se le impidió salir de prisión, en la que se encontraba de manera preventiva, para recoger su acta de eurodiputado el pasado mes de junio. Algo que no debió ocurrir, según la justicia europea.

El propio president de la Generalitat, Quim Torra, lo ha dejado claro en su réplica al discurso de Nochebuena de Felipe VI: “El problema es España, que vulnera los derechos humanos”.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que aunque se considera independiente sigue la estela del Gobierno, no tendrá que desdecirse, porque en los dos informes previos se mostró partidario de permitir la salida de Junqueras de la cárcel para recoger el acta en la Junta Electoral Central y acatar la Constitución.

Los letrados del Estado, sin embargo, erraron el tiro, porque defendieron que no existía duda de que “los derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión de la Cámara y no se extienden a los candidatos electos”. Y el TJUE les ha contrariado, ya que esos derechos se adquieren desde la proclamación de los resultados.