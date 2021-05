El Informe de Defensor del Pueblo ataca el protocolo de Madrid para no hospitalizar ancianos con covid

OSCAR DEL POZO via AFP via Getty Images

OSCAR DEL POZO via AFP via Getty Images Miembros de la UME desinfectan una residencia de mayores en Madrid

“Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia. Ante la no derivación a los hospitales se debían medicalizar las residencias, algo que no ocurrió en todos los territorios durante los dos primeros meses de la pandemia, o sucedió tarde o de forma insuficiente”. El Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo condena de forma tajante la decisión llevada a cabo por gobiernos regionales como el de Madrid de no hospitalizar a los internos en centros de mayores sin ni siquiera reforzar las condiciones de estas instituciones.

Sin mentar directamente a Ayuso o a su gabinete, el texto de Francisco Fernández Marugán, que ostenta el cargo de forma interina desde 2017, hace referencia al protocolo que se conoció en la Comunidad de Madrid y que circulaba en marzo.

Como adelantó El País, varios correos internos remitidos desde organismos sanitarios autonómicos a la Consejería de Políticas Sociales recomendaban excluir de los hospitales a los ancianos internos en residencias. Aunque la presidenta negó haber dado tal indicación, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admitió que se envió “por error” un borrador del protocolo que incluía esta ‘recomendación’... pero que no era definitivo.