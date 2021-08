El panorama climático es devastador, pero hay esperanzas: “Podemos tener problemas o muchos problemas”

ANGELOS TZORTZINIS via AFP via Getty Images

ANGELOS TZORTZINIS via AFP via Getty Images Una mujer con su perro, entre los incendios en la isla de Eubea (Grecia) este 8 de agosto.

CHRISTOF STACHE via AFP via Getty Images Un hombre mira los destrozos tras las inundaciones en el oeste de Alemania, el 22 de julio de 2021.

El Acuerdo de París, alcanzado en 2015 entre los miembros de la ONU, busca limitar a 1,5º C el aumento de la temperatura global, pero los países van camino de rebasar ese límite, y cada décima cuenta. “Cada fracción de grado que sube la temperatura es muy relevante”, explica Javier Andaluz, responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción . “Con cada décima de grado que sumamos, los impactos no son lineales, se van multiplicando por dos y por cuatro”, coincide también Raquel Montón.

Es decir, incluso si finalmente la temperatura ‘sólo’ aumentara 1,5º C, veríamos “una ocurrencia creciente de eventos extremos sin precedentes” —alertan desde Greenpeace—; pero si la Tierra se calienta aún más, el escenario será más apocalíptico si cabe. “Si la temperatura se eleva 2 grados, se multiplican por dos los impactos; pero si se eleva 3, que es hacia donde vamos ahora mismo, significa multiplicar por cuatro los daños”, abunda Montón. “Todavía tenemos mucho más por ganar de lo que es posible que ya estemos perdiendo”, insiste la experta.

Con ella concuerda Juan Bordera, periodista y activista en Extinction Rebellion, que zanja que “ya llegamos tarde [para evitar la emergencia climática]”, pero enseguida añade: “Así y todo, y sabiendo que cada vez habrá más complicaciones y fenómenos extremos, todavía podemos hacer algo por que la situación sea menos grave en el futuro”.

Qué estamos a tiempo de evitar

“Uno puede tener problemas o puede tener muchos problemas”, ilustra el activista. “Si hacemos las cosas bien [y la temperatura no aumenta más de 1,5° C], podemos tener problemas: una transición difícil, probablemente un decrecimiento; pero si no hacemos nada, tendremos algo mucho peor”, sentencia Bordera. “Entre quedarse en 1,5 o 2 grados, habrá millones de vidas salvadas, millones de ecosistemas que no sobrevivirían si la temperatura subiera 5 grados [hasta 2100]”, afirma.