InfoVlogger, el creador de la canción "Vamos a volver al 36": gay, youtuber y nueva estrella de Vox

Pero nada ha hecho tanto ruido como la canción “Vamos a volver al 36” que un grupo de cantantes satíricos interpretó el sábado por la noche como parte de la programación. El tema, concretamente, dice en sus letras: “Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu un pacifista. Tu enemigo es el dueño de Zara mientras le compras las bragas” o “Las feministas protestan por una violación grupal... Hay diez más que investigar, me da igual, son de Senegal”. Con esta canción, los intérpretes fueron calentando al público, que no dejó de gritar “¡Fuera Sánchez! ¡Hijo de puta!” durante la actuación. Uno de los cantantes acabó llamando en el escenario “rata” y “criminal” al presidente del Gobierno.

Isaac se autodefine como un “gay de derechas” y critica al colectivo LGTBIQ+ por querer “adoctrinar” a los niños y por servir a los partidos de izquierda. “Voy a dar voz a todos los homosexuales, lesbianas etc que no se sienten representados por el colectivo que dice representarnos a todos pero que en realidad solo representan a sus amos, los partidos de izquierdas, sus financiadores y los que les obligan a propagar ideología y no a defender derechos. Soy gay y de derechas”, señala.

Isaac sostiene por ejemplo que el Orgullo se ha convertido en un acto “para auténticos imbéciles”. “Gente como Irene Montero tiene la potestad de decirme a mí lo que debo o no pensar. Pero una cosa te digo, Irene. Me vas a comer los h... (...) A mí el colectivo me toca las narices. Porque no compro ningún pack ideológico porque me gusten los hombres. Dividir a la sociedad en colectivos es uno de los triunfos del marxismo cultural, y es algo que también se ha tragado la derecha”, explica en un vídeo con casi 300.000 visualizaciones.