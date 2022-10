La ingeniosa campaña de Más Madrid sobre el problema de la vivienda que arrasa en Twitter

Más Madrid ha creado una ingeniosa campaña sobre los problemas que tienen los más jóvenes para poder acceder a una vivienda y lo ha hecho recordando uno de los personajes ilustres de la mítica serie Aquí no hay quien viva .

“No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo novio, no tengo nada”, aseguró el personaje de Alterio en uno de los episodios de 2003. Unas palabras que han servido como introducción para criticar que las políticas de vivienda actuales “no funcionan”.