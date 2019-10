Ingredientes televisivos para propiciar delitos: ¿cómo se puede permitir una violación en un concurso?

Elaboración

1. Colocamos todos esos elementos en un espacio cerrado. Llamado al formato GH Revolution

2. Montamos los momentos más excitantes.

3. Eliminamos lo no emitible, por soso.

4. Alimentamos el asunto con cosas varias: frases incendiarias, consejos subliminales. Dejamos cocer…

5. Damos pie, como siempre desde el primer GH, en abril de 2000, al edredoning. Evitamos pronunciarnos sobre si hay o no preservativos…”Sería una indiscreción por nuestra parte desvelar algo así”, dice en antena Jordi González, presentador del debate. El primer edredoning de esta edición lo protagoniza la pareja formada por Carlota y José María.

6. La audiencia responde pero no es la hostia. Así que preparamos una fiesta un poco destroyer.

7. Los concursantes beben el alcohol que les hemos proporcionado. Unos más que otros. Han comido poco, eso sí.

8. Madrugada del 3 de noviembre. El equipo de guardia, con la ‘minisuper’ María Robles al frente asiste a un momento controvertido. Carlota parece borracha. Su pareja, José María parece tener un comportamiento abusivo y violento con ella. Secuencia extraña, confusa.

9. Nervios. La pregunta sobrevuela sobre nuestras cabezas: ¿está Carlota inconsciente? Y si lo está, ¿la está violando José María?. Robles en ese momento no sabe bien qué hacer.

10. La cosa se nos está yendo de las manos. No nos atrevemos a irrumpir en la habitación. ¿Se traducirá esto en audiencia o estaremos metiéndonos en un lío?. Es todo siempre tan farragoso, en 17 ediciones, nunca ha pasado nada igual. Pero quizá esto es otra cosa… quizá no podamos salir indemnes de esto…

11. Alguien recuerda una frase de Carlota en programas anteriores, refiriéndose a Jose María: “Me da rabia que se pille o que un día coja e intente darme un beso. Si lo hace le voy a soltar un bofetón”. Otro dice que vale, pero que esto es otra cosa…

12. Pasa un rato, hemos visto a Carlota hacer un gesto raro con la mano, no se escucha bien,

¿qué ha dicho?, ¿ha dicho que pare? a ver, llamemos a dirección… José María se está pasando. Carlota no está bien.