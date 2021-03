Íñigo Errejón aclara si estaría dispuesto a pactar con Unidas Podemos en Madrid

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha aclarado en El programa de Ana Rosa si su formación estaría dispuesta o no a pactar con Pablo Iglesias y Unidas Podemos para lograr la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo.

“Hay que explicarlo de forma muy simple: se han acabado las mayorías absolutas y la única forma de gobernar es haciendo pactos”, ha asegurado el político madrileño dando a entender que sí que estaría dispuesto.

Incluso ha puesto el ejemplo de que ellos en junio del 2019 le propusieron a Ciudadanos llegar a un acuerdo para evitar la presidencia de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso. “Lo rechazaron, creo que fue un error para los madrileños y, a la vista está, para el propio partido”, ha señalado.

Errejón, en el contexto político actual debido al multipartidismo existe, ha reiterado que estaría dispuesto a pactar con quien hiciera falta para que Madrid tuviera un gobierno. “En mi opinión, no lo ha tenido. Ha estado sola frente al coronavirus y Filomena. No se ha aprobado ni una sola ley, únicamente la Ley del Suelo para la especulación, ni los presupuestos. El Gobierno de Madrid no ha hecho nada, solo declaraciones”, ha añadido.

El líder de Más Madrid ha explicado que tiene que haber un ejecutivo que ponga orden y que, si para eso hay que sentarse con los diferentes partidos, ellos lo harían.

“Es tan evidente que me parecería más útil dedicar la campaña electoral en preocuparnos de las cosas que angustian a la gente y la dejan sin dormir y no en hablar de nosotros mismos. No podemos estar los políticos hablando de los problemas de los políticos”, ha sentenciado.

Este lunes, el candidato del PSOE en las elecciones, Ángel Gabilondo, declaró en Al Rojo Vivo que si tuviera que pactar lo haría con Ciudadanos y Más Madrid: “Es lo que yo querría. Es lo que quise en 2019. Lo quería por una razón fundamental, porque a mí me parecía que si se construía y constituía un espacio plural y abierto”.

Gabilondo, sobre Iglesias, dijo que le diría que no: “Le voy a decir una cosa, planteadas las cosas como está siendo siendo planteadas, yo digo no a Podemos. Este clima de confrontación y extremismo... no quiero esto”.

Aunque el socialista sí que reconoció que ha trabajado bien con el Unidas Podemos e Izquierda Unida en la Asamblea.