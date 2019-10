Errejón: “Que se conforme Gobierno no quiere decir que se conforme el Gobierno perfecto"

“Podríamos quedarnos con los brazos cruzados y no presentarnos, pero al final gana siempre la resignación y el cinismo”. El líder de Más País, Íñigo Errejón ha asegurado -en la Cadena Ser- que ha regresado a la arena política nacional para que disminuya “el divorcio entre la política y los ciudadanos”: ”¿Alguien asegura que con los mismos actores el resultado no sea el mismo? Me indigna el lema de campaña del PSOE de ‘Ahora Gobierno’.... ¿Y antes no?”, se ha preguntado el exdirigente de Unidas Podemos.

En este sentido, Errejón ha recordado que con la campaña no se acaba todo, que al día siguiente hay que sentarse a negociar, por lo que si se hace “a cara de perro” y “se rompen todos los puentes”, no se sale de la situación de bloqueo: “Que se conforme Gobierno no quiere decir que se conforme el Gobierno perfecto, el que más nos gustaría”, ha matizado.

No obstante, Errejón sí que ha reconocido que no va a aceptar un Gobierno con Ciudadanos, ya que “no es el Gobierno que necesita mi país”: “Pedro Sanchez se equivoca cuando mira hacia Ciudadanos para formar Gobierno”, ha defendido Errejón, quien ha argumentado que los votantes progresistas dejaron claro el Gobierno que querían para España.

“Si cada día los españoles aguantan a jefes con quien no se llevan bien o con cuñados que no les caen fenomenal, por qué no nos vamos a poner de acuerdo nosotros”, ha planteado.

En referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Errejón ha reconocido que llevan sin conversar “un tiempo largo”, pero “no hay que infantilizar la política ni irse de cañas con todos”.

El líder de Más País ha asegurado que no ha habido acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos por “diferencias programáticas”: “A nosotros nos diferencia de las dos fuerzas políticas que no se pusieron de acuerdo una actitud política”, ha matizado Errejón, quien ha negado que las diferencias “sean programáticas”.

Errejón ha asegurado que si se vota al PSOE y no a Más País, el PSOE va a tender a negociar con Ciudadanos y Albert Rivera.

En cuanto a la derecha, Errejón ha reiterado que si suman no van a tardar nada en ponerse de acuerdo y formar Gobierno.

El líder de Más País ha opinado también sobre Cataluña y la ausencia de motivos en la actualidad para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Errejón ha reiterado que su formación se presentará “allá donde sume”, tras lo que ha concretado que le gustaría “quitarle escaños a Vox”.

El exdirigente de Podemos se ha referido a las encuestas, en las que no aparece el hartazgo de muchos votantes progresistas: “Existe un factor de desequilibrio, que es el de la gente que dice que va a votar y la que luego va realmente”, ha defendido Errejón, quien considera que en este contexto hacía falta una fuerza progresista como Más País.

Errejón se ha referido también a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que “deja un vacío inmenso pero no se va del todo”.

El líder de Más País ha negado que sintiese complejo a la hora de llamar “más España” a su formación: “No entiendo esto, cuando hablo de país me refiero a España”, ha explicitado.