Íñigo Errejón contesta en 'Hoy por Hoy' a este dardo de Pablo Iglesias

Pepa Bueno, presentadora del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, ha puesto estas declaraciones a Íñigo Errejón durante la entrevista que le ha hecho este jueves por la mañana.

Y el candidato de Más Madrid ha contestado. “Yo creo que es humanamente comprensible que cuando uno tiene unos malos resultados se aplique a buscar culpables. Pero es un mecanismo que no ayuda a encontrar soluciones. No sé, no vi la entrevista, esto es un extracto. Si esta es su opinión... No quiero perder mucho tiempo ahí”.