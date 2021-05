El aplaudido 'corte' de Íñigo Errejón a Pablo Casado por esta polémica frase

Pablo Casado, presidente del PP, ha protagonizado este viernes una de las polémicas del día en Twitter por las palabras que ha pronunciado en un acto en la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural.

Allí, el líder de los populares ha afirmado que él siempre ha pensado que los políticos no tienen que “intervenir en la vida de los demás”.

“Y tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decir ahora mismo como político: ‘La gente tiene que dejar de comer carne’. Yo no puedo decir como político: ‘La gente tiene que comprar menos ropa’. Yo no puedo decir como político: ‘Las hamburguesas tienen que tener menos tamaño’. O las tallas de ropa van a ser diábolo, cono o lo que sea”, ha aseverado.