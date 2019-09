Inma Cuesta reprende a Pablo Motos por este 'desplante': "Me estoy poniendo colorado"

La entrevista de este miércoles en El Hormiguero (Antena 3) a las actrices Inma Cuesta y Mafalda Carbonell, protagonistas de la película Vivir dos veces, comenzó con normalidad, pero a los dos minutos Cuesta interrumpió la charla para hacer una reclamación.

“Antes de seguir con la entrevista te quería decir, Pablo... hoy, si no me equivoco, es mi programa número once”, comenzó a decir con el rostro muy serio. Pronto cambió el gesto y se vio que bromeaba: “Me comunican que con diez programas eres Platino [...] Yo pensaba que tú me querías”.

Todos los famosos que forman parte del Club Platino de El Hormiguero.

Mientras la actriz disfrutaba de poner en aprietos al presentador, Pablo Motos, éste se tapaba la cara con la mano con gesto avergonzado. “Me estoy poniendo colorado”, dijo.