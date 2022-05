Inma Nieto explica una de las claves para que Yolanda Díaz sea presidenta

Nieto ha sido preguntada por lo que tiene esta confluencia andaluza que haya hecho que a la ministra no le encaje: “Yolanda Díaz amadrinó en Sevilla este proyecto, pero una vez que comenzaron las dificultades se desvinculó y dijo que iniciaría el suyo a partir del 19-J. ¿Qué tiene esta confluencia de izquierdas que no sea compatible o que no pueda condicionar el de la vicepresidenta y ministra de Trabajo a escala nacional?”.