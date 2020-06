INSTRUCCIONES PARA... celebrar el 65 cumpleaños de tu padre

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

¿Qué por dónde empiezas? No te preocupes, aquí te damos las instrucciones para preparar una fiesta inolvidable.

Es lo primero que hay que hacer: elaborar la lista de invitados y mandar las invitaciones. Y no vale con un simple mensaje por WhatsApp, mejor diseñar unos bonitos tarjetones para enviar por correo.

¿Ya has elegido el lugar donde lo vais a celebrar? Cuentas con la complicidad de tu madre y habéis decidido que será en su casa. Ahora toca elegir el espacio. ¿Fiesta en la cocina? ¿Comida alrededor de la mesa del comedor? ¿Algo informal en torno al sofá?

¿Has pensado en la decoración? Puedes adornar el lugar de una manera original con un poco de do it yourself, que además puede ser una oportunidad para unir a todo la familia durante la preparación. Tela por metros, cinta adhesiva, rotuladores para textiles... Con esto se pueden hacer desde manteles individuales personalizados, hasta un panel en el que colgar fotos instantáneas de la fiesta, coloridos posavasos...

Despeja una pared para hacer un gran mural lleno de fotos de tu padre a lo largo de su vida: vacaciones, navidades, su boda, sus nietos, sus amigos...

PASO 6. Detalles